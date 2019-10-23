شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يجتمع بمعاونيه لبحث استعدادات مواجهتي كينيا وجزر القمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عقد اجتماع مع جهازه المعاون، اليوم الأربعاء، لمناقشة كيفية الاستعداد لمباراتي كينيا وجزر القمر، بعد تداعيات قرار تأجيل الدوري حتى الانتهاء من كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة بالقاهرة.

ويستعد المنتخب لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 والتي تقام في الكاميرون.

ووفقًا للحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، على مواقع التواصل الاجتماعي، يناقش «البدري» مع جهازه المعاون محمد بركات، مدير المنتخب، وطارق مصطفي وأحمد أيوب، وسيد معوض، وأيمن طاهر، شكل الإعداد للمباراتين وحلول تجهيز اللاعبين لتفادي مشاكل فترة الراحة الطويلة من المباريات قبل بدء معسكر المنتخب وخوض مباراة كينيا الأولى يوم 14 الشهر المقبل.