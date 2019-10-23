شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى يواجه السودان الألمانى بالبطولة العربية لأندية السلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويقع الاتحاد فى المجموعة الأولى بجانب المنستيرى التونسى ، و الجيش المغربى ، و السودانى الألمانى ، بينما يقع الجزيرة فى المجموعة الثالثة بيروت وأهلى سداب العمانى والريان القطرى والجزيرة المصرى والرفاع البحرينى.
ويرأس بعثة الفريق فى المغرب أحمد عبد المجيد عضو مجلس الإدارة ، و يرافقهم محمد مصيلحى رئيس النادى السكندرى .
من ناحية أخرى يستغل فريق الجزيرة فترة الراحة له اليوم، حيث يخوض المباريات يوما بعد يوم ، فى خوض التدريبات استعدادا لمواجهة أهلى سداب العمانى، بينما يلتقى الاتحاد غدا الخميس مع الجيش الملكى المغربى .
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