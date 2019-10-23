شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى يواجه السودان الألمانى بالبطولة العربية لأندية السلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى اليوم الأربعاء فريق كرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى مع نظيره السودانى الألمانى بطل السودان فى البطولة العربية للاندية ، و التى تقام بالمغرب وتستمر حتى 31 أكتوبر الحارى .

ويقع الاتحاد فى المجموعة الأولى بجانب المنستيرى التونسى ، و الجيش المغربى ، و السودانى الألمانى ، بينما يقع الجزيرة فى المجموعة الثالثة بيروت وأهلى سداب العمانى والريان القطرى والجزيرة المصرى والرفاع البحرينى.

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واستهل الاتحاد مشواره في البطولة بالفوز على المنتستيري التونسي 87 / 81 . ، وتضم قائمة الاتحاد فى البطولة كل من احمد عادل دولة ، محمد على مودى ، مؤمن مبارك "دونجا" ، محمد طه ميدو ، و يوسف شوشة ، احمد طارق الصباغ ، احمد ابو العلا بيبو، محمد إبراهيم يونس، عبد الرحمن عماد الدين ، على محمد أحمد ، رامى إبراهيم ، مايكل ديكسون ، و ايدجراز ، هيثم كمال ، و مصطفى عصام .

ويرأس بعثة الفريق فى المغرب أحمد عبد المجيد عضو مجلس الإدارة ، و يرافقهم محمد مصيلحى رئيس النادى السكندرى .

من ناحية أخرى يستغل فريق الجزيرة فترة الراحة له اليوم، حيث يخوض المباريات يوما بعد يوم ، فى خوض التدريبات استعدادا لمواجهة أهلى سداب العمانى، بينما يلتقى الاتحاد غدا الخميس مع الجيش الملكى المغربى .