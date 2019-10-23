شكرا لقرائتكم كيشو يتأهل إلى نهائى المصارعة بدورة الألعاب العسكرية فى الصين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتخوض الان نور حسين لاعبة منتخب التايكوندو منافسات نصف النهائى ، وحال تأهلها للدور النهائى تكون قد ضمنت ميدالية أخرى لمصر فى البطولة .
يذكر أن كيشو تأهل الى اولمبياد طوكيو 2020 بعد احتلاله المركز الخامس فى بطولة العالم التى أقيمت الشهر الماضى ، و التى يتأهل من خلالها اللاعبون أصحاب المراكز الستة الاولى.
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