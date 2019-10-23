شكرا لقرائتكم كيشو يتأهل إلى نهائى المصارعة بدورة الألعاب العسكرية فى الصين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب المصارعة من التأهل إلى نهائى دورة الألعاب العالمية العسكرية المقامة بالصين ، والتى تستمر حتى 29 من شهر أكتوبرالجارى.

وتأهل كيشو للنهائيات بعد الفوز على الصربى ماتى نيمتش بنتيجة 8/6 فى منافسات وزن تحت 67 كجم ، ليضمن ميدالية لمصر فى المنافسات .

ويشارك فى الدورة منتخب مصر بأكثر من لعبة منها الجودو و التايكوندو و ألعاب القوة ، و كرة القدم ، حيث يلتقى المنتخب الكروى مع نظيره القطرى فى دور الثمانية من البطولة فى التاسعة صباح اليوم.

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وتخوض الان نور حسين لاعبة منتخب التايكوندو منافسات نصف النهائى ، وحال تأهلها للدور النهائى تكون قد ضمنت ميدالية أخرى لمصر فى البطولة .

يذكر أن كيشو تأهل الى اولمبياد طوكيو 2020 بعد احتلاله المركز الخامس فى بطولة العالم التى أقيمت الشهر الماضى ، و التى يتأهل من خلالها اللاعبون أصحاب المراكز الستة الاولى.