شوقى غريب يتلقى نتائج الكشف الطبي على لاعبي الجونة استعداد لأمم أفريقيا...

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ووجه شوقى غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي الشكر إلى نادر شوقي رئيس الشركة المسئولة عن إدارة الكرة فى نادي الجونة بعد قيام اللاعبين بإجراء الكشف الطبي فى الجونة عقب تأجيل مباراتهم أمام الأهلي و إرسال العينات للجهاز الطبي للمنتخب الأوليمبي تمهيداً لإرسالها للاتحاد الأفريقي.
عاد محمد محمود للمشاركة مع ناديه الأهلي مؤخراً فى المباريات الودية بعد شفائه من إصابة الرباط الصليبي.
أسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا.
جاءت مواعيد مباريات منتخب مصر كالتالي :
منتخب مصر الأوليمبي و مالي – الساعة 7 مساءا يوم 8 نوفمبر باستاد القاهرة
منتخب مصر الأوليمبي و غانا يوم 11 نوفمبر الساعة 8 مساءاً – استاد القاهرة
منتخب مصر الأوليمبي – الكاميرون - يوم 14 نوفمبر الساعة 8 مساءاً – استاد القاهرة.
تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام ، بينما تقام مباريات المجموعة الأولي و التى تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولي.
من المقرر أن تقام مباراة الكاميرون و غانا فى العاشرة مساء يوم 8 نوفمبر باستاد القاهرة عقب إنتهاء مباراة مصر و مالي.
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