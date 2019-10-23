شكرا لقرائتكم الزمالك ينفي نية إبرام صفقات جديدة.. ومرتضى: الفريق يُعانى من "تُخمة"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدد مسئولو الزمالك، التأكيد على عدم وجود نية لإبرام صفقات جديدة خلال شهر يناير القادم، وذلك بعد تأكيدات مرتضى منصور، رئيس النادى الأبيض، أن الفريق يُعانى من "تُخمة" أى زيادة عددية فى مختلف المراكز، لذلك لا يوجد لديه أى نية بشأن ضم لاعبين جُدد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة فى يناير المقبل.

يأتى هذا الإعلان الزملكاوى لإخماد أى فتنة داخل الفريق وطمأنة اللاعبين للتركيز الشديد فقط فى مواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، فى المباراة التى ستقام غدًا الخميس، على ستاد السلام، فى إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا، والتى يسعى فيها الأبيض لتعويض هزيمته فى الذهاب بالسنغال بهدفين مقابل هدف، وتحقيق الهدف الذى يسعى إليه الجميع داخل القلعة البيضاء، بتعويض نتيجة الذهاب والتأهل إلى مرحلة المجموعات بالبطولة الإفريقية.

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ومن المقرر أن يتواجد الفائز من مباراة الغد فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جواره أندية أول أغسطس الأنجولى، زيسكو الزامبى، مازيمى الكونغولى، فيما سيواجه الخاسر من المباراة إيساى البنينى فى دور الـ 32 مكرر للكونفدرالية.