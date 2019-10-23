شكرا لقرائتكم بعد توقف الدوري .. الأهلي يجتمع مع فايلر لترتيب الفترة المقبلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويرغب مسئولو الاهلي بالتنسيق مع فايلر في الإستفادة من فترة التوقف الطويلة التى تصل لأكثر من 30 يوماً حيث يعود الفريق لإستئناف مبارياته بالدوري يوم 25 نوفمبر المقبل.
وتتجه النية في الاهلي لإقامة أكثر من مباراة ودية داخل وخاج مصر خلال فترة توقف الدوري والتى سيغيب عنها عدد كبير من اللاعبين لتواجدهم مع المنتخبين الأول والأولمبي حيث يخوض المنتخب الأول مباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في تصفيات أمم أفريقيا ( الكاميرون 2021) فيما سيخوض المنتخب الأولمبي تصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى ستقام خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل بمصر.
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