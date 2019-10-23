شكرا لقرائتكم بعد توقف الدوري .. الأهلي يجتمع مع فايلر لترتيب الفترة المقبلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مسئولو النادي الاهلي مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق جلسة خاصة من أجل الترتيب للفترة المقبلة التى لن تشهد إرتباطات رسمية بعد توقف بطولة الدوري.

وكان اتحاد الكرة قد قرر تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس ومباريات الأسبوع السادس لمسابقة الدوري الممتاز إلى ما بعد انتهاء بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تقام خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، على أن تستأنف المسابقة بعد انتهاء البطولة بنفس الترتيب الوارد بجدول المسابقة ، فيما تقام مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة بتعليمات أمنية من الأسبوع الرابع في ختام الدور الأول.

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ويرغب مسئولو الاهلي بالتنسيق مع فايلر في الإستفادة من فترة التوقف الطويلة التى تصل لأكثر من 30 يوماً حيث يعود الفريق لإستئناف مبارياته بالدوري يوم 25 نوفمبر المقبل.

وتتجه النية في الاهلي لإقامة أكثر من مباراة ودية داخل وخاج مصر خلال فترة توقف الدوري والتى سيغيب عنها عدد كبير من اللاعبين لتواجدهم مع المنتخبين الأول والأولمبي حيث يخوض المنتخب الأول مباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في تصفيات أمم أفريقيا ( الكاميرون 2021) فيما سيخوض المنتخب الأولمبي تصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى ستقام خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل بمصر.