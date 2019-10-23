شكرا لقرائتكم عبد الله السعيد وفتحي يبعدان محمد صلاح عن شارة القيادة فى منتخب مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يستعد منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدري لمواجهة كينيا و بتسوانا يوم 14 و 18 نوفمبر المقبل فى الجولة الأولى و الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 التى ستقام بالكاميرون.
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