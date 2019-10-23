شكرا لقرائتكم عبد الله السعيد وفتحي يبعدان محمد صلاح عن شارة القيادة فى منتخب مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول على منح شارة " الكابتن" إلى أقدم لاعب فى معسكرات الفريق بعد الأنباء التى ترددت عن نية الجهاز الفني فى منحها لمحمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب خلال الفترة المقبلة كنوع من التكريم للاعب الذى يقدم مستويات عالمية وحصوله على المركز الثالث و الرابع العام الماضي و الحالي كأفضل لاعب فى العالم.

كشف مصدر مسئول بمنتخب مصر أن شارة القيادة سيتم منحها الفترة المقبلة للأقدم فى المنتخب وفى حالة وجود عبد الله السعيد و أحمد فتحي الأقدم من صلاح سيتم منحهما الشارة أما فى حالة عدم تواجد الثنائي فسيكون محمد صلاح الأقرب لإرتداء الشارة على حساب أحمد حجازي و محمد النني الأقدم من صلاح فى صفوف الفراعنة من الجيل الحالي.

يستعد منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدري لمواجهة كينيا و بتسوانا يوم 14 و 18 نوفمبر المقبل فى الجولة الأولى و الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 التى ستقام بالكاميرون.