شكرا لقرائتكم الإسماعيلي ضد الجزيرة .. سعفان الصغير يغادر معسكر الدراويش بسبب وفاة شقيقه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادر سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الاسماعيلي معسكر الفريق استعداداً لمواجهة الجزيرة الإماراتي بعد تلقيه نبأ وفاة شقيقه إبراهيم الصغير ، ومن المقرر أن تشيع الجنازة بعد صلاة الظهر اليوم الاربعاء، من مسجد المطافى بالإسماعيلية .

ويدخل فى السابعة مساء اليوم الأربعاء فريق الإسماعيلي اختبارًا صعبًا حينما يستضيف نظيره الجزيرة الإماراتى ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال، على استاد "الإسماعيلية" وسط حضور جماهيرى يقارب الـ5 آلاف مشجع، ويسعى الدراويش لحصد النقاط الثلاث قبل مباراة العودة المقرر لها يوم الثلاثاء 26 نوفمبر في الساعة السادسة مساء بتوقيت أبوظبي .

وكان الإسماعيلي قد تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على أهلي بني غازي بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة في مجموع المباراتين، بينما تأهل الجزيرة الإماراتى لهذا الدور عقب الاطاحة بالنصر العمانى بنتيجة 4-1 بمجموع المباراتين.