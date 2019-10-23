شكرا لقرائتكم غريب يضم لاعب خط وسط الأهلي لقائمة المنتخب الأولمبي استعدادا لأمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب ضم محمد محمود لاعب وسط النادي الأهلي إلى قائمة الـ30 لاعب على أن يتم اختيار 21 لاعب من بينهم للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر و المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

من المقرر أن يختار شوقى غريب 21 لاعباً فى القائمة النهائية المشاركة فى البطولة و إرسال القائمة النهائية يوم 29 أكتوبر الجاري إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم –كاف.

عاد محمد محمود للمشاركة مع ناديه الأهلي مؤخراً فى المباريات الودية بعد شفائه من إصابة الرباط الصليبي.

حدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف" المواعيد الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر و المؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020.

جاءت مواعيد مباريات منتخب مصر كالتالي :

منتخب مصر الأوليمبي و مالي – الساعة 7 مساءا يوم 8 نوفمبر باستاد القاهرة

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منتخب مصر الأوليمبي و غانا يوم 11 نوفمبر الساعة 8 مساءاً – استاد القاهرة

منتخب مصر الأوليمبي – الكاميرون - يوم 14 نوفمبر الساعة 8 مساءاً – استاد القاهرة.

أسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا.

تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام ، بينما تقام مباريات المجموعة الأولي و التى تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولي.

من المقرر أن تقام مباراة الكاميرون و غانا فى العاشرة مساء يوم 8 نوفمبر باستاد القاهرة عقب إنتهاء مباراة مصر و مالي.