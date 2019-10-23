رياضة | زيدان يكشف عن أزمة ريال مدريد الحقيقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يكشف عن أزمة ريال مدريد الحقيقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني ارتياحه الشديد عقب انتصار فريقه الصعب والمهم خارج قواعده على جالاتا سراي التركي بهدف نظيف في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي لمباراة ريال مدريد وجالاتا سراي: "كورتوا أنقذ فرصتين واضحتين للمنافس، ولكننا في المقابل صنعنا فرصا أكثر.. كنت أريد تسجيل مزيد من الأهداف لتخفيف ضغط المنافس المتسلح بجماهيره.. النتيجة كانت مقلقة لأن الخصم كان بإمكانه العودة في أي وقت، ولكني أيضا سعيد بتركيز اللاعبين منذ الدقيقة الأولى وحتى النهاية لكن الفرص المهدرة بكثرة لا زالت تؤرقنا".

وأوضح زيدان أنه يعلم جيدا الظروف التي تحيط بأي مدرب يجلس على مقعد المدير الفني ريال مدريد في إشارة للشكوك التي كانت تحوم حول مستقبله مع الفريق في ظل النتائج المهتزة منذ بداية الموسم.

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وأضاف زيدان: "هذه هي كرة القدم، فزنا بألقاب عديدة، ولكنها أصبحت من الماضي.. أعلم أين أنا، والمنصب الذي أتولاه، وأعلم أننا نهتم بالحاضر، ونعمل على هذا، ولهذا كان هناك رد فعل قوي من اللاعبين داخل الملعب".

ودافع زيدان عن إيدن هازارد الذي أهدر أكثر من فرصة كانت كفيلة بقتل المباراة. "لا أعتقد أنه محبط لأن الأهم هو صناعة الفرص فكانت أمامه فرصة واضحة للتسجيل يسجلها بسهولة عندما يكون في حالته.. لست قلقا لأنه يتحسن وسيواصل التأقلم والتحسن".