رياضة | أزمة في جالطة سراي بسبب ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة في جالطة سراي بسبب ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف فاتح تريم المدير الفني لجالطة سراي التركي أن لاعبيه لم ينفذوا تعليماته بالسيطرة على وسط الملعب ولهذا خسر مباراة ريال مدريد الإسباني بهدف نظيف في دوري أبطال أوروبا

وقال فاتح تريم في المؤتمر الصحفي: "كان بإمكاننا تقديم رد فعل أفضل من هذا، وكان باستطاعتنا تقديم ما هو أفضل".

وأضاف تريم قلت للاعبين: "سنحت لكم ثلاث فرص واضحة، ولكن الفريق تراجع كثيرا في النهاية.. ريال مدريد ليس بالخصم السهل.. صنعنا ثلاث أو أربع فرص واضحة للغاية، ولكننا لم نسجل".

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وأبدى صاحب الـ66 عاما ضيقه الشديد من صافرات الاستهجان من جماهير الفريق ضد اللاعبين، بسبب نتائج الفريق السلبية هذا الموسم في دوري الأبطال أو في الدوري المحلي على حد سواء.

وتابع "هذه كرة قدم، ولسنا معتادين على هذه الأمور.. بإمكاننا العودة وتصحيح المسار، ليس هناك أي مشكلة، ولكني حزين، جماهيرنا الوفية لا تفعل هذه التصرفات، ولكن بعض الجماهير تفعل عليهم دعمنا في هذه اللحظات.. نحن نصارع أمام فرق غنية، واللاعبون لا يستحقون هذا".

وأتم "علينا الحديث عن الأمور التي تنقصنا كفريق، هناك لاعبين خارج الفريق للإعارة، كما أننا لا نمتلك أموالا طائلة لجلب لاعبين من الطراز الأول. أبرمنا بعض الصفقات في اللحظات الأخيرة، ولكن الوقت أمام هؤلاء اللاعبين للتأقلم. نحتاج لمزيد من الوقت".