رياضة | ريفر بليت يقهر بوكا جونيورز ويعادل رقم عمالقة القارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريفر بليت يقهر بوكا جونيورز ويعادل رقم عمالقة القارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل فريق ريفر بليت لنهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس للعام الثاني على التوالي على حساب بوكا جونيورز بنتيجة (2-1) في مجموع مواجهتي الذهاب والإياب للدور نصف النهائي.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن ريفر بليت سيلعب النهائي السابع له في بطولة ليبرتادوريس ليُعادل رقم إنديبندينتي الأرجنتيني وأوليمبا الباراجوياني.

Advertisements

وأوضحت أن فريقين فقط يتفوقان على ريفر بليت هما بوكا جونيورز الذي تأهل للنهائي 11 مرة وبينارول الأوروجوياني الذي خاض 10 مباريات نهائية.

وأشارت إلى أن ريفر بليت خاض 62 مباراة في مرحلة خروج المغلوب تحت قيادة مارسيلو جاياردو فاز في 51 مباراة، وخسر 11 فقط، فيما يعتبر بوكا جونيورز هو أكثر خصم واجهه المدرب، كما نجح في الفوز عليه 5 مرات.