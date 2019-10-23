شكرا لقرائتكم خبر عن حسناء لـ«الخليج 365»: ذهبيتي لن تكون الأخيرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الكويت)

سجلت حسناء الحماد اسمها بأحرف من ذهب في تاريخ الرياضة النسائية في المملكة، بعد أن توجت تميزها في لعبة المبارزة بتحقيق ميدالية ذهبية للمنتخب السعودي النسائي في منافسات الدورة الرياضية الخليجية الـ6 لرياضة المرأة المقامة بالكويت. لم يكن هذا الإنجاز وليد اللحظة للنجمة حسناء الحماد، إذ سبق لها أن وضعت نفسها كأول سعودية تحقق ميدالية فضية في البطولة العربية التي أقيمت بالأردن في 2018، وهي وقتها لم تتجاوز الـ12 من عمرها. التقينا في "الخليج 365" بالنجمة السعودية وقلّبنا معها أوراق تجربتها في لعبة المبارزة وفوزها بالميدالية الذهبية في البطولة الخليجية المقامة بالكويت، عبر الحوار التالي:

• كيف كانت مشاركتك مع المنتخب السعودي في الدورة الـ6 لرياضة المرأة الخليجية؟

•• كانت مشاركة مميزة، عقب ترشيحي من الاتحاد السعودي للمبارزة.

• ماذا عن الميدالية التي حصلتِ عليها؟

•• حصلت على الميدالية الذهبية بدعم زميلاتي، وجاءت تتويجا لعمل وجهد كبير في الفترة الماضية.

• ما الذي تطمحين إليه في الدورة الـ6 لرياضة المرأة الخليجية؟

•• أطمح أولاً إلى رفع علم بلادي المملكة العربية السعودية في المحفل الخليجي، إضافة إلى تتويج مجهوداتي ومواصلة التقدم أكثر في لعبة المبارزة وتحقيق الإنجازات.

• هل حققتِ إنجازات سابقة على مستوى اللعبة؟

•• نعم حصلت على الميدالية الفضية في البطولة العربية بالأردن، وكنت أول سعودية تحصل على الميدالية الفضية في المبارزة، وفي البطولات المحلية حزت على ميداليات فضية وذهبية.

• ما هو طموحك المستقبلي؟

Advertisements

•• أطمح إلى تحقيق إنجازات على المستوى العالمي باسم بلادي.

• من مثلك الأعلى في لعبة المبارزة؟

•• اللاعبة ابتهاج محمد في المنتخب الأمريكي للمبارزة، أتمنى أن أصل يوما ما إلى مستواها.

• هل واجهتك صعوبات أثناء المشاركة في بطولة رياضة المرأة الخليجية؟

•• لم أشعر بأي صعوبة، فالهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية السعودية والاتحاد السعودي للمبارزة سخروا لنا كل شيء، دعم واهتمام وحرص، ونحن في المملكة العربية السعودية نجد دعما لا يجده غيرنا، ورئيسة الوفد السعودي الأميرة نوف بنت خالد آل سعود تقف معنا وتدعمنا وتشجعنا وتزيد داخلنا الحماس والإصرار على الفوز وتشريف الوطن.

• ما هي بطولاتك ومشاركاتك القادمة؟

•• سأدخل في معسكر إعدادي في جورجيا استعداداً للبطولة الآسيوية للمبارزة التي ستقام في الرياض.

• لمن تهدين هذه الميدالية؟

•• أهديها لكل سعودية وسعودي على أرض الوطن وخارجه.

• كلمة أخيرة لمن توجهينها؟

•• أشكر كل من ساهم في دعم المرأة الرياضية السعودية، وأشكر الهيئة العامة للرياضة، كما أشكر اللجنة الأولمبية السعودية والاتحاد السعودي للمبارزة على ما وجدناه منهم من دعم وتحفيز.