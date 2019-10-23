شكرا لقرائتكم رينيه فايلر يرفض فكرة رحيل الشناوى خلال الانتقالات الشتوية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر فكرة رحيل محمد الشناوى حارس مرمى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة حتى في حالة وصول عروض رسمية لشرائه واستعارته وذلك نظراً للحاجة الفنية اليه.

من جهتها طالبت إدارة الأهلى الشناوى بإرجاء مناقشة عروض الرحيل لنهاية الموسم الجاري في ظل صعوبة رحيله بمنتصف الموسم بفرمان من فايلر.

وطالب مسئولو الأهلى محمد الشناوي بعدم الالتفات أو التفكير في العروض التي تحدثت عنها تقارير إعلامية أوروبية خلال الفترة الماضية وكان أخرها رغبة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي التعاقد مع الحارس .

Advertisements

ويدرس مسئولو الأهلى تعديل عقد الحارس الدولي بما يعادل نجاحاته الكبيرة مع الفريق وتعويضاً له عن التضحيات التي قام بها خاصة بعدما تم رفض عدده عروض له فى فترة الانتقالات الماضية وكان أبرزها من أستون فيلا الإنجليزي.

ويقدم محمد الشناوى مستويات ممتازة مع الأهلى والمنتخب الوطني هذا الموسم الأمر الذي جعله محط أنظار العديد من الأندية الخارجية وان كان هناك تمسك كبير من إدارة الأهلى بإستمرار الحارس الدولي برفقة شريف اكرام وعلي لطفي.