الأهلي يرفض رحيل محمد الشناوى فى الشتاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر فكرة رحيل محمد الشناوى حارس مرمى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة حتى في حال وصول عروض رسمية لشرائه واستعارته وذلك نظرًا للحاجة الفنية إليه.
من جهتها طالبت إدارة الأهلى الشناوى بإرجاء مناقشة عروض الرحيل لنهاية الموسم الجاري في ظل صعوبة رحيله بمنتصف الموسم بفرمان من فايلر.
وطالب مسئولو الأهلي محمد الشناوي بعدم الالتفات أو التفكير في العروض التي تحدثت عنها تقارير إعلامية أوروبية خلال الفترة الماضية وكان آخرها رغبة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي التعاقد مع الحارس .
ويدرس مسئولو الأهلي تعديل عقد الحارس الدولي بما يعادل نجاحاته الكبيرة مع الفريق وتعويضًا له عن التضحيات التي قام بها خاصة بعدما تم رفض عدده عروض له فى فترة الانتقالات الماضية وكان أبرزها من أستون فيلا الإنجليزي.
ويقدم محمد الشناوى مستويات ممتازة مع الأهلى والمنتخب الوطني هذا الموسم الأمر الذي جعله محط أنظار العديد من الأندية الخارجية وإن كان هناك تمسكًا كبيرًا من إدارة الأهلى باستمرار الحارس الدولي برفقة شريف إكرامي وعلى لطفي.
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