شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 100 أتوبيس لأعضاء الزمالك لدعم الفريق فى موقعة السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، 100 أتوبيس لنقل أعضاء الجمعية العمومية والفرق الرياضية المختلفة غدًا، من مقر النادى الأبيض إلى استاد السلام، لدعم الفريق وذلك بعدما حاول مرتضى منصور زيادة الأعداد إلى 20 ألف مُشجع ويكون من بينهم الجماهير، ولكن لم يتثن لمسئولى الأبيض الحصول على الموافقة الأمنية، لذا ستقام المباراة بشكل نهائى بحضور 5 آلاف مُشجع من أعضاء الجمعية العمومية للنادى والفرق الرياضية، والتى خصصت لهم الإدارة تلك الأتوبيسات لدعم الفريق ومؤازرته معنويًا، وسيشرف رئيس القلعة البيضاء على عملية نقل الأعضاء والتأكيد عليهم بضرورة الالتزام بالهتاف للفريق ودعم اللاعبين، وعدم الخروج على النص، لاسيما فى ظل حرص الجميع داخل قلعة ميت عقبة على عبور المباراة المرتقبة لاستكمال المشوار نحو المنافسة ببطولة دورى أبطال أفريقيا التى يسعى الأبيض لتحقيق لقبها فى النسخة الجارية، بعدما حصد بطولة الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة فى تاريخه النسخة الماضية.

فى سياق مختلف، يدخل الزمالك بقيادة الصربى ميلتون سريدوفيتش المُلقب بـ "ميتشو"، معسكرًا مغلقا اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة جينيراسيون فوت، حيث سيحرص ميتشو، على تلقين اللاعبين بالتعليمات الأخيرة والأمور المختلفة فى المران الختامى، الذى يرغب فى التركيز عليها خلال مواجهة بطل السنغال ومنها ضرورة عدم ترك مساحات للفريق السنغالى يستطيع استغلالها بهجمة مرتدة، خاصة أنه يرغب فى الحفاظ على نظافة الشباك، مع ضرورة استغلال الفرص للخروج بأفضل صورة لتحقيق المكسب بشباك نظيفة والصعود إلى مرحلة المجموعات، وفى نفس الوقت سيخوض فريق جينيراسيون فوت تدريباته، على ملعب السلام فى الثامنة من مساء اليوم، وهو نفس موعد مباراة الغد، وذلك بعدما تواجدت بعثة الفريق السنغالى مبكرًا فى القاهرة، منذ الأحد الماضى، وقامت بخوض جميع تدريباتها على ملعب فندق إقامتها بمدينة نصر، باستثناء المران الختامى الذى سيقام الليلة على ملعب المباراة.