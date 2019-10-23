شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: زيارات مفاجئة من "كاف" للأندية الـ 4 المشاركة في البطولات الافريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة أن هناك زيارات مفاجئة من قبل مسئولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف للأندية الاربعة المشاركة في البطولات الافريقية هذا الموسم 2019 / 2020 وهي الاهلي و الزمالك المشاركان بدوري الابطال بينما يشارك المصري وبيراميدز في البطولة الكونفدرالية.

تابع مسئولو الجبلاية ان لجنة الكاف ستزور مصر الاسبوع المقبل من اجل معاينة استاد القاهرة والسلام لاستضافتهما بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر خلال القترة من 8 الي 22 نوفمبر المقبل و المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 وستقوم اللجنة بزيارات مفاجئة للأندية الاربعة للكشف عن مطابقتهم لرخص الاندية المحترفة واهمها عدم وجود اي متاخرات علي اي من هذه الاندية للاعبين .

هدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم الاندية الاربعة في خطاب رسمي قبل ذلك باستبغاد اي نادي من البطولات الافريقية غير مطابق لشروط رخص الاندية المحترفة الي جانب معاقبة الاتحاد الاهلي لهذه الدولة في حالة عدم اخطار اكاف بمعلومات عن اي نادي مخالف للشروط قد تصل هذه العقوبة الي تقليص انديتها المشاركة في البطولات الأفريقية