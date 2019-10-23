شكرا لقرائتكم قبل مواجهة جينيراسيون.. مرتضى منصور يخصص 100 أتوبيس لنقل الجماهير لاستاد السلام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خصص مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور 100 أتوبيس لنقل أعضاء الجمعية العمومية والفرق الرياضية المختلفة غدًا، من مقر النادى الأبيض إلى ستاد السلام، لدعم الفريق وذلك بعدما حاول مرتضى منصور، زيادة الأعداد إلى 20 ألف مُشجع ويكون من بينهم الجماهير، ولكن لم يتثنى لمسئولى الأبيض الحصول على الموافقة الأمنية، لذا ستقام المباراة بشكل نهائى بحضور 5 ألاف مُشجع من أعضاء الجمعية العمومية للنادى والفرق الرياضية، والتى خصصت لهم الإدارة تلك الأتوبيسات لدعم الفريق ومؤازرته معنويًا، وسيشرف رئيس القلعة البيضاء على عملية نقل الأعضاء والتأكيد عليهم بضرورة الالتزام بالهتاف للفريق ودعم اللاعبين، وعدم الخروج على النص، لاسيما فى ظل حرص الجميع داخل قلعة ميت عقبة على عبور المباراة المرتقبة لاستكمال المشوار نحو المنافسة ببطولة دورى أبطال إفريقيا التى يسعى الأبيض لتحقيق لقبها فى النسخة الجارية، بعدما حصد بطولة الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة فى تاريخه النسخة الماضية.

فى سياق مختلف، يدخل الزمالك بقيادة الصربى ميلتون سريدوفيتش المُلقب بـ "ميتشو"، معسكرًا مغلقا اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة جينيراسيون فوت، حيث سيحرص ميتشو، على تلقين اللاعبين بالتعليمات الأخيرة والأمور المختلفة فى المران الختامى، الذى يرغب فى التركيز عليها خلال مواجهة بطل السنغال ومنها ضرورة عدم ترك مساحات للفريق السنغالى يستطيع استغلالها بهجمة مرتدة خاصة أنه يرغب فى الحفاظ على نظافة الشباك، مع ضرورة استغلال الفرص للخروج بأفضل صورة لتحقيق المكسب بشباك نظيفة والصعود إلى مرحلة المجموعات، وفى نفس الوقت سيخوض فريق جينيراسيون فوت تدريباته، على ملعب السلام فى الثامنة من مساء اليوم، وهو نفس موعد مباراة الغد، وذلك بعدما تواجدت بعثة الفريق السنغالى مبكرًا فى القاهرة، منذ الأحد الماضى، وقامت بخوض جميع تدريباتها على ملعب فندق إقامتها بمدينة نصر، باستثناء المران الختامى الذى سيقام الليلة على ملعب المباراة.