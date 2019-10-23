شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يطلب تقريرًا طبيًا عن المصابين في المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب تقريرًا طبيًا من الدكتور وائل نبيل طبيب الفريق، للوقوف على آخر تطورات حالة المصابين ومدى استجابتهم للعلاج الذى يخضعون له.

ويخوض طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون، تدريبات تأهيلية للشفاء من الإصابة بشد في الخلفية والتي لحقت به خلال مباراة المقاولون والإنتاج في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام، والتي انتهت بفوز ذئاب الجبل بهدف نظيف.

فيما كان أحمد الشيمي قد تعرض لإصابة في الكاحل والتي تحتاج لفترة علاجية من أسبوع إلى عشرة أيام وفقًا لما حدده طبيب الفريق، وهو ما يعني أن اللاعب قد يغيب عن مباراة المقاولون والجونة .

Advertisements