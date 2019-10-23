شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة مفاجئة من "كاف" لرباعى أفريقيا بسبب رخص المحترفين وتهديدات بالاستبعاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة عن أن هناك زيارات مفاجئة من قبل مسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" للأندية الأربعة المشاركة في البطولات الأفريقية هذا الموسم 2019 / 2020 وهي الأهلي والزمالك المشاركان بدوري الأبطال بينما يشارك المصري وبيراميدز في البطولة الكونفدرالية.

تابع مسئولو الجبلاية أن لجنة "كاف" ستزور مصر الأسبوع المقبل من أجل معاينة استاد القاهرة والسلام لاستضافتهما بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر خلال القترة من 8 الي 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 وستقوم اللجنة بزيارات مفاجئة للأندية الاربعة للكشف عن مطابقتهم لرخص الأندية المحترفة وأهمها عدم وجود أي متأخرات علي أي من هذه الأندية للاعبين .

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هدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الأندية الأربعة في خطاب رسمي قبل ذلك باستبعاد أي نادٍ من البطولات الأفريقية غير مطابق لشروط رخص الأندية المحترفة إلى جانب معاقبة الاتحاد الأهلي لهذه الدولة حال عدم إخطار "كاف" بمعلومات عن أي نادٍ مخالف للشروط قد تصل هذه العقوبة إلى تقليص أنديتها المشاركة في البطولات الأفريقية.