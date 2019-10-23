شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ مناقشة ملف الصفقات الشتوية مع فايلر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلى، مناقشة ملف الصفقات الجديدة التي من المفترض أن يبرمها الفريق خلال الفترة المقبلة.
ويعقد فايلر جلسة مع لجنة التخطيط التي يترأسها محمود الخطيب رئيس النادي لتحديد احتياجاته الفنية، وعرض اللاعبين المرشحين لارتداء قميص الأهلي فى الميركاتو الشتوي وعلى رأسهم ثنائي بيراميدز نبيل عماد دونجا وأحمد أيمن منصور بالإضافة لحسام حسن مهاجم سموحة، فيما ما زال ملف التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد مرتبط برحيل واحد من الرباعي الأجنبي المُقيد حاليًا في القائمة الحمراء.
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