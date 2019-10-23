شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب العسكرى يبحث عن تأشيرة نصف النهائى أمام قطر بكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه المنتخب العسكري لكرة القدم في التاسعة صباح اليوم، الأربعاء، بتوقيت القاهرة -الثالثة عصرًا بتوقيت الصين- نظيره القطري بمدينة وهان الصينية في إطار منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم العسكرية التى تستضيفها الصين فى الفترة من 16 حتى 29 أكتوبر الجارى.

وحصد المنتخب العسكرى أربع نقاط من دور المجموعات ليلاقي قطر بعدما تعادل سلبيًا مع اليونان ثم خسر من المنتخب العمانى بهدف دون رد ثم فاز على نظيره الكندي بثلاثة أهداف دون رد سجلها أحمد سمير هدفين وأبو المجد بوشا هدفًا، ليتأهل كثانٍ مجموعته بعد فوز المنتخب العماني علي نظيره اليوناني بخمسة أهداف مقابل هدفين .

ومن جانبه طالب سيرجيو فارياس المدير الفنى لمنتخب مصر العسكرى لاعبيه بضرورة حصد بطاقة التأهل للدور نصف النهائى بالبطولة لمواصلة رحلة حصد اللقب، كما حرص المدرب البرازيلى فى تدريبات أمس الثلاثاء على علاج أزمة تراجع أداء المنتخب في الشوط الثاني حيث ظهر ذلك جليًا في المباريات الثلاثة التي خاضها المنتخب العسكري فى البطولة، وكان المنتخب العسكري قد تلقي هدفًا في الدقائق الأخيرة من عمر مباراته بالجولة الثانية أمام عمان والتي خسرها بهدف دون رد كما لم يستطع هز الشباك وتعادل سلبيًا في اللقاء الأول أمام اليونان بالإضافة لتراجع الأداء في الشوط الثاني من مباراة كندا حيث سجل المنتخب أهدافه الثلاثة في الشوط الأول وانقذ محمد بسام حارس مرمى المنتخب مرماه من أربعة أهداف محققة من الشوط الثاني كادت تطيح بالمنتخب خارج البطولة.

Advertisements

وأرجع الجهاز الفني تراجع الأداء في الشوط الثاني بسبب الإجهاد البدني الذي نال من اللاعبين بعد رحلة سفر طويلة ثم لعب ثلاثة مباريات قوية في ستة أيام لذا منح فارياس لاعبيه راحة من المران يوم الإثنين خوفًا من الإجهاد وهو ما استغله اللاعبون للخروج في جولة حرة للتنزه بمدينة وهات الصينية لكسر أجواء الملل وضغط المباريات.

وتأكد غياب عمرو جمال مهاجم المنتخب العسكري عن المباراة بعد أن أثبتت الاشعة إصابته بمزق فى الخلفية والتى تعرض لها فى مباراة عمان وحاجته للعلاج لمدة أسبوعين ليغيب عن المنتخب حتى نهاية البطولة.

ومن المتوقع أن يبدأ فارياس مباراة كندا بتشكيل مكوّن من "محمد بسام وأحمد علاء وعلى الفيل واسلام سرى وعاصم صلاح ومهند لاشين وعمرو السيسى وأحمد سمير وأبو المجد بوشا وكريم طارق وحسام باولو"

يضم الجهاز الفنى والإدارى لمنتخب مصر العسكرى فى البطولة كلا من: العميد أحمد فؤاد المهدى مدير للكرة، سيرجيو فارياس مدير فنى، السيد السويركى مدرب حراس مرمى، سيتفانو امبكبازو مخطط أحمال، محمود عبد الغنى مترجم، يسرى عرفان مدير إدارى، محمد مختار مدير شئون اللاعبين، محمد عبد الرحمن طبيب، محمد عادل حكم، تحسين أبو السادات حكم.