رغم الخسارة من بوكا جونيورز.. ريفر بليت يتأهل لنهائي كأس اليبرتادوريس

خطف فريق ريفر بليت الأرجنتيني بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية فى بطولة كأس ليبرتادوريس للعام الثانى على التوالى، رغم خسارته أمام غريمه التقليدى بوكا جونيورز بهدف دون مقابل، فى المباراة التى جمعتهما فجر اليوم على ملعب "لابوموبونيرا" فى إياب الدور نصف النهائى.
وكان ريفر بليت نجح فى حسم نتيجة مباراة الذهاب أمام بوكا جونيورز لصالحه،بنتيجة (2-0) فى اللقاء الذى جمعهما على ملعب "المونيمونتال"، ليتفوق فى مجموع مباراتى الذهاب والاياب بنتيجة 2 – 1.
وجاء هدف بوكا جونيورز الوحيد عن طريق كارلوس هورتادو فى الدقيقة 80 من عمر المباراة التى تأخر إنطلاقها لمدة 15 دقيقة لإزالة قصاصات الورق التى
وألغى حكم المباراة هدفاً لفريق بوكا جونيورز فى الدقيقة 21 جاء عن طريق إدواردو سالفيو، بسبب لمسة يد على إيمانويل ماس الذى لمس الكرة بيده قبل أن تصل إلى سالفيو أمام المرمى.
ويلتقى ريفربليت فى المباراة النهائية مع الفائز من مجموع مباراتى الذهاب والاياب بين ناديا فلامنجو وجريميو البرازيليين.
ويقام نهائى كأس ليبرتادوريس 2019، من مباراة واحدة فى العاصمة التشيلية "سانتياجو" يوم 23 نوفمبر المقبل.
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