بركات: طلبنا تعديل مواعيد مباريات الأهلى والزمالك بكأس مصر

كشف محمد بركات، مدير منتخب مصر، أن الجهاز الفنى للفراعنة سوف يتقدم بطلب إلى لجنة المسابقات باتحاد الكرة لإقامة مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز فى بطولة كأس مصر خلال الفترة من 1 لـ9 نوفمبر المقبل مبكرًا.

ويخوض المنتخب الوطنى مباراة كينيا يوم 14 نوفمبر المقبل فى أولى مباريات المنتخب الرسمية تحت قيادة المدير الفنى الجديد حسام البدرى،

حيث يلعب الفراعنة مع كينيا وبعدها بأيام أمام جزر القمر يوم 18 الشهر ذاته فى تصفيات أمم أفريقيا المقبلة "الكاميرون 2021".

وأوضح بركات، فى تصريحات تليفزيوينة إن الجهاز سيطلب ذلك حتى يتسنى له ضم لاعبين من أندية الزمالك والأهلى وبيراميدز.

وأشار محمد بركات إلى أن الجهاز الفنى

يرغب فى إقامة مباراة ودية يوم 8 نوفمبر المقبل، مُشيرًا إلى أنه حال إقامتها بالفعل قد يتم تقديمها 24 ساعة حتى لا تتعارض مع موعد افتتاح بطولة أفريقيا المؤهلة للأولمبياد، وأنه تمت مخاطبة جيبوتى وليبيريا لكن جهاز المنتخب لم يصله رد نهائى منهما حتى الآن.

وأكد مدير منتخب مصر أن حسام الزناتى رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة سيحضر اجتماع الجهاز الفنى للفريق القومى اليوم الأربعاء فى مقر الجبلاية ذلك لتنسيق موعد المباريات.