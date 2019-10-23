اليوم.. الإسماعيلي فى مهمة عربية أمام الجزيرة الإماراتى

يخوض النادي الإسماعيلي، فى السابعة مساء اليوم الأربعاء، مواجهة عربية هامة، أمام نظيره الجزيرة الإماراتى، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال، على استاد "الإسماعيلية".

ويدير مباراة الليلة بين الإسماعيلى والجزيرة الإماراتى طاقم تحكيم مغربى يضم كلاً من، نور الدين الجعفري، بينما يسانده يوسف مبروك ويحيى النوالي كحكمين مساعدين، وجلال جيد كحكم

رابع.

وكان الدراويش قد تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على أهلي بني غازي بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة في مجموع المباراتين، بينما تأهل الجزيرة الإماراتى لهذا الدور عقب الإطاحة بالنصر العمانى بنتيجة 4-1 بمجموع المباراتين.