شاهد | الدوري مع وليد حلقة الثلاثاء 22 أكتوبر

احتفل الاعلامي السعودي “وليد الفراج” مع أنصار نادي الهلال في حلقة الدوري مع وليد ليلة الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر، بالتأهل التاريخي لفريق الموج الأزرق إلى نهائي دوري أبطال آسيا على حساب السد القطري بنتيجة 5/6 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وطالب المحلل عادل التويجري خلال الحلقة مسؤولي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتوخي الحذر عند اختيار حكام المباراة النهائية من دوري أبطال آسيا، مشيرًا إلى ارتكاب حكم مباراة إياب نصف نهائي البطولة بين الهلال والسد للعديد من الهفوات التي كادت تكلف الهلال ورقة الترشح.

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وقال عادل التويجري لوليد الفراج “رسالتي للاتحاد الآسيوي، كفانا من شركم، نريد تحكيم أفضل، ويكفي “مطرسة” لقد فعلتم كل شيء مع الهلال”

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