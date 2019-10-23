رياضة | تركي آل الشيخ رفض التعاقد مع "كهربا" لهذا السبب !

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ رفض التعاقد مع "كهربا" لهذا السبب ! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رفض تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعوديه، ومالك نادي ألميريا الإسباني، التعاقد مع لاعب الفريق السابق، محمود عبد المنعم "كهربا" من قبل بسبب كثرة خلافات اللاعب مع مدربه وإدارة ناديه.

وصرح مرتضى منصور عبر فضائية الحدث اليوم، أنه إجتمع مع تركى آل الشيخ من قبل، وعرض عليه أن يجعل اللاعب يحترف في أي ناد سعودي.

وواصل منصور حديثه : "تركى آل الشيخ رفض الأمر، وأكد لي أنه في حاجة إلى طارق حامد والشناوي فقط، وذلك بسبب كثرة مشاكل كهربا".

وأنهي رئيس الزمالك تصريحاته: "كهربا في الوقت الحالي ندمان، وخسر الكل، ولن يعود للزمالك".

مرتضي منصور يعلق علي قرارات إتحاد الكرة وفي سياق متصل علق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، علي بيان إتحاد الكرة المصري الصادر اليوم، والذي أعلن خلاله تأجيل مواجهات الدوري المصري، إلي ما بعد نهاية أمم إفريقيا للناشئين. Advertisements وصرح رئيس الزمالك عبر فضائية الحدث اليوم: "واجهنا أزمتي الأهلي وفريق جينيراسيون فوت السنغالي، وكنت أضحك بسببهما لأنهما بلا داعي". وواصل منصور : "نحن لسنا طرف ولن نكون طرف، الزمالك لم يتعرض لأي ضرر، وردي سيكون في كلمتين، عندما يقول الأمن كلمته يجب ان نحترمها، الاهلي لم يرد على بيان اتحاد الكرة وأغلق الصفحة ونحن أغلقناها أمس".

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