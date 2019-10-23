رياضة | ريفيربليت يتأهل للنهائي على حساب بوكا جونيورز في كأس ليبرتادوريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريفيربليت يتأهل للنهائي على حساب بوكا جونيورز في كأس ليبرتادوريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق ريفيربليت في التأهل إلى دور النهائي من بطولة كأس ليبرتادوريس على حساب غريمه التقليدي فريق بوكا جونيورز، وذلك بالرغم من خسارته في مباراة الإياب بنتيجة هدف نظيف على ملعب لا بومبونيرا.

وكان الريفير قد نجح في تحقيق الفوز بمباراة الذهاب بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، وتفوق الفريق بمجموع المباراتين بنتيجة 2-1 في الذهاب والاياب.

ويسعى ريفيربليت لتحقيق لقب كأس ليبرتادوريس للموسم الثاني على التوالي، حيث كان قد حققه في الموسم الماضي على حساب فريق بوكا جونيورز في المباراة النهائية.

وعلى الجانب الآخر يضرب فريق جريميرو مباراة كبيرة مع فريق فلامنجو في ديربي برازيلي بين الناديين، وسيكون نهائي البطولة هذة السنة بين فريقين ارجنتيني وفريق برازيلي.