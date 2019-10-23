رياضة | شاهد بالفيديو.. بوكا جونيورز يسجل الهدف الأول في شباك ريفيربليت ويشعل الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد بالفيديو.. بوكا جونيورز يسجل الهدف الأول في شباك ريفيربليت ويشعل الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق بوكا جونيورز في تسجيل الهدف الأول في شباك فريق ريفيربليت في المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات إياب دور النصف نهائي من بطولة كأس ليبرتادوريس.

وسجل جون هيرتادو هدف فريق بوكا جونيورز الاول في الدقيقة 79 من المباراة، وذلك بعد مشاركته في الدقيقة 61 بديلا لإيبلا مهاجم الفريق.

ويحتاج فريق بوكا جونيورز لتسجيل هدف ثاني من أجل التعادل مع فريق ريفيربليت في مجموع المباراتين بعد خسارته في لقاء الذهاب بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.