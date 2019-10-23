شكرا لقرائتكم رينيه فايلر يبدا دراسة ملف الصفقات الجديدة في الانتقالات الشتوية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للاهلى مناقشة ملف الصفقات الجديدة التي من المفترض أن يبرمها الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، مستغلاً فترة توقف بطولة الدوري العام لمدة شهر بسبب ارتباطات المنتخب الأولمبي والأول وبعد تأجيل مباريات الدوري لما بعد أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

ويعقد فايلر جلسة مع لجنة التخطيط التي يترأسها محمود الخطيب رئيس النادي لتحديد احتياجاته الفنية وعرض اللاعبين لمرشحين لارتداء قميص الأهلي فى الميركاتو الشتوي وعلى رأسهم ثنائي بيراميدز نبيل عماد دونجا وأحمد أيمن منصور بالإضافة لحسام حسن مهاجم سموحة، فيما لازال ملف التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد مرتبط برحيل واحد من الرباعي الأجنبي المُقيد حالياً في القائمة الحمراء.