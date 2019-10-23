شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض معسكرًا خارجيًا خلال توقف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت إدارة الكرة بالزمالك على برنامج الفترة المقبلة، حيث قررت إدارة الكرة بالقلعة البيضاء دخول الفريق معسكرًا خارجيًا لمنافسات الموسم الجارى، وسيتم خلاله العمل على كل الثغرات لتطوير المعدلات الفنية والمستوى البدنى للفريق.

ويواجه الزمالك نظيرة جينيراسيون فوت السنغالى، فى المباراة التى ستقام غدًا الخميس، على استاد السلام، فى إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، التى يسعى فيها الأبيض لتعويض هزيمته فى الذهاب بالسنغال بهدفين مقابل هدف، وتحقيق الهدف الذى يسعى إليه الجميع داخل القلعة البيضاء، بتعويض نتيجة الذهاب والتأهل إلى مرحلة المجموعات بالبطولة الأفريقية، حيث من المقرر، أن يتواجد الفائز من مباراة الغد فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جواره أندية أول أغسطس الأنجولى، زيسكو الزامبى، مازيمى الكونغولى، فيما سيواجه الخاسر من المباراة إيساى البنينى فى دور الـ 32 مكرر للكونفدرالية.