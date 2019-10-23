شكرا لقرائتكم خبر عن ديسابر يصحح أخطاء دفاع بيراميدز بعد ثنائية الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفرنسى سبستيان ديسابر، المدير الفنى لفريق بيراميدز على تصحيح أخطاء دفاع فريقه التى تسببت فى تسجيل الإنتاج الحربى هدفين فى مرمى أحمد الشناوى حارس بيراميدز وكاد الفريق الحربى أن يدرك التعادل رغم تقدم بيراميدز في البداية بثلاثة أهداف دون رد، لينتهى اللقاء الذى جمعهما على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، بفوز بيراميدز بنتيجة 3/2 وتصدر جدول المسابقة برصيد 11 نقطة.

وأعرب ديسابر عن استيائه للاعبين بعد انتهاء مواجهة الإنتاج بفوز بيراميدز بنتيجة 3/2، مؤكدًا أن هناك بعض الأخطاء الدفاعية التى وقع فيها لاعبو فريقه أدت لإحراز الإنتاج هدفين فى وقت قصير جدًا وقبل نهاية المباراة، وكانوا على مقربة من إحراز هدف التعادل، ولفت الخواجة الفرنسى انتباه لاعبيه حول الاخطاء التي وقعوا فيها، والتى تتمثل فى بطء عملية الارتداد للخلف للمشاركة فى التغطية ومنع خطورة الخصم قبل دخول منطقة الجزاء، فضلاً عن فقدان نسبة كبيرة من التركيز، أو التعالى والغرور والشعور بأن المباراة قد حسمت بفوزهم، حيث أكد ديسابر للاعبين أن مباراة الإنتاج تعد بمثابة درس خصوصى يجب التعلم منه جيدًا لعدم الوقوع فى تلك الأخطاء مجددًا.

فى سياق متصل، حذر سبستيان ديسابر لاعبيه من الغفلة والسرحان أمام يانج أفريكانز التنزاني، فى المباراة التى ستجمعهما يوم 27 من الشهر الجارى، فى دور الـ32 "مكرر" ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مؤكدًا أن نظافة الشباك بعدم استقبال أى أهداف من أهم سبل الفوز وحصد بطاقة التأهل، مؤكدًا ثقته فى قدرات لاعبيه خاصة أن جميعهم نجوم على أعلى مستوى.