شكرا لقرائتكم الزمالك يبدأ الاعداد لبرنامج فترة التوقف ببطولة الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقرت إدارة الكرة بالزمالك على برنامج فترة التوقف القادمة لبطولة الدورى الممتاز، وذلك لارتباط المنتخب الأوليمبى للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، التى تستضيفها مصر، خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، بجانب ارتباط المنتخب الوطنى الأول بمباراتى كينيا وجزر القمر فى الجولتين الأولى والثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقبلة، حيث قررت إدارة الكرة بالقلعة البيضاء دخول الفريق معسكرًا خارجيًا خلال فترة التوقف، حيث سيعتبره الأبيض بالاتفاق مع الصربى ميتشو على أنه معسكر إعدادى لمنافسات الموسم الجارى، وسيتم خلاله العمل على كافة الثغرات لتطوير المعدلات الفنية والمستوى البدنى للفريق .

ويواجه الزمالك نظيرة جينيراسيون فوت السنغالى، فى المباراة التى ستقام غداً الخميس، على ستاد السلام، فى إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا، والتى يسعى فيها الأبيض لتعويض هزيمته فى الذهاب بالسنغال بهدفين مقابل هدف، وتحقيق الهدف الذى يسعى إليه الجميع داخل القلعة البيضاء، بتعويض نتيجة الذهاب والتأهل إلى مرحلة المجموعات بالبطولة الإفريقية، حيث من المقرر، أن يتواجد الفائز من مباراة الغد فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جواره أندية أول أغسطس الأنجولى، زيسكو الزامبى، مازيمى الكونغولى، فيما سيواجه الخاسر من المباراة إيساى البنينى فى دور الـ 32 مكرر للكونفدرالية.