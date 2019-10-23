شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الإسماعيلى والجزيرة الإماراتى اليوم بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فى السابعة مساء اليوم الأربعاء فريق الإسماعيلى اختبارًا صعبًا حينما يستضيف نظيره الجزيرة الإماراتى ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال، على استاد "الإسماعيلية" وسط حضور جماهيرى يقارب الـ5 آلاف مشجع.

ونرصد أهم المعلومات عن مباراة الإسماعيلى والجزيرة الإماراتى فى السطور التالية:

*فارق التصنيف بين الإسماعيلى والجزيرة الإماراتى

يحتل الإسماعيلى على المستوى العالمى المركز 634، فيما يأتى الفريق الإماراتى فى المركز رقم 500، على مستوى التصنيف القارى، الدراويش أفريقيا بالمركز الــ48، فيما يقع الجزيرة آسيويا المركز رقم 39، على الصعيد المحلى المركز الرابع من نصيب الإسماعيلى فيما جاء الجزيرة بالمركز الثالث.

*مشوار الإسماعيلى والجزيرة الإماراتى

الإسماعيلي تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على أهلى بني غازي بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة في مجموع المباراتين، بينما تأهل الجزيرة الإماراتى لهذا الدور عقب الإطاحة بالنصر العمانى بنتيجة 4-1 بمجموع المباراتين.

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*طاقم تحكيم مغربى لمباراة الإسماعيلى والجزيرة

يدير مباراة الليلة بين الإسماعيلى والجزيرة الإماراتى طاقم تحكيم مغربى يضم كلاً من، نور الدين الجعفري، بينما يسانده يوسف مبروك ويحيى النوالي كحكمين مساعدين، وجلال جيد كحكم رابع.

*المواجهة الأخيرة للإسماعيلى والجزيرة الإماراتى

خسر الإسماعيلى من حرس الحدود بهدف دون رد فى الجولة الخامسة للدوري الممتاز فى آخر ظهور للدراويش بينما حقق فريق الجزيرة فوزًا غاليًا خارج ملعبه على خورفكان بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جمعتهما السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الإماراتي "دوري الخليج العربي".

*مكافأت البطولة العربية

يحصل بطل المسابقة على مكافآة مالية ضخمة لتصل لـ6 ملايين دولار، ما يعادل 100 مليون جنيه مصر، فيما يحصل صاحب المركز الثانى على 2.5 مليون دولار ما يعادل 42 مليون جنيه مصرى.

فى حين تحصل الأندية المتأهلة للدور نصف النهائي على 500 ألف دولار، والدور ربع النهائى 200 ألف دولار، و150 ألف دولار للفرق المتأهلة إلى دور الـ16.

وكان النجم الساحلي التونسي توج بطلاً للنسخة الماضية التي أقيمت تحت مسمى كأس زايد للأندية الأبطال بعد فوزه على الهلال السعودي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بمدينة "العين" الإماراتية.