شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب شركة إسبانية فى القاهرة بسبب "قناع" مهاجم الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل مندوب من إحدى الشركات الطبية الإسبانية للقاهرة خلال الساعات المقبلة، للحصول على مقاسات وجه مروان محسن مهاجم الأحمر تمهيدًا لصناعة قناع طبي خاص به وارتدائه بعد العودة لتدريبات الأهلي، وذلك بعد خضوعه لجراحة في الوجه بعد إصابته أمام سموحة في الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز.
ويؤدى مروان محسن في الوقت الحالي تدريبات تأهيلية في الجيم على هامش التدريبات الجماعية لفريقه، كما يخوض أجزاء بسيطة من تدريبات الكرة دون التحامات مع زملائه بتوصية من خالد محمود طبيب الفريق نظرًا لمعاناته من كسر في عظمة الوجه.
ودخل مهاجم الأهلى في مرحلة متقدمة من البرنامج التأهيلي اشتمل على التدريب بالكرة ــ بتحفظ ــ على أن يبدأ مرحلة أخرى في طريق العودة للملاعب بعد وصول القناع الطبي الذى سيرتديه خلال التدريبات والمباريات الرسمية فقط.
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