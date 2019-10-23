شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواجه أبو قير وديًا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض منتخب مصر للشباب مواليد 2001 مباراته الودية الأولى اليوم أمام فريق أبو قير، حيث سيخوض 4 وديات أخرى أمام إسكو وطنطا والبلاستيك وإيروسبورت. وتضم قائمة الفريق لمعسكره الحالى 24 لاعبًا هم، حمزة علاء ومحمد بركات ومحمود صابر ومحمد أشرف والعربى بدر من الأهلى، وأحمد عيد وأسامة فيصل من الزمالك، وزياد كمال وعبد الله عادل وعبد الرحمن العشرى من إنبى، وإيهاب العايدى وزياد فرج من المصرى، ومحمد الشناوى ومحمود عباس من بتروجت، وعماد ميهوب وابراهيم عادل من بيراميدز، وزياد عماد من الجونة، وحمادة فاروق من المقاصة، وفارس مجاهد من سموحة، وحازم هانى من المنصورة، وعبد الغنى محمد من الاتحاد، ومحمود صابر من المستقبل وحسام حسن من غزل المحلة، ويوسف المجيد لاعب هيرتا برلين الألمانى.

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