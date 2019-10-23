مدرب حراس المنتخب السابق يُعلق على تصريحات صلاح ويتحدث عن أزمة وردة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أشاد أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق بمعسكر منتخب مصر أثناء أمم أفريقيا 2019، مشيرا الى أنه ليس منوطا به الحديث عن أمور تنظيمية أو التعليق على تصريحات محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

محمد صلاح، خرج بتصريحات لـ"سي إن إن" في وقت سابق بشأن بعض الأمور التي عانى منها أثناء معسكر منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية، وصعوبة حركته بسبب تواجد بعض المشجعين لالتقاط الصور معه.

وعلق أحمد ناجي لبرنامج "مساء الأنوار" عن هذا الأمر قائلا "بنام بدري".

وكان هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، قد قام بإقالة الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، عقب اخفاق أمم أفريقيا الأخيرة.

وواصل ناجي تصريحاته قائلا "محمد صلاح لاعب كبير وبالطبع له معجبين في كل مكان، أثناء كأس العالم على سبيل المثال كان يتواجد بالفندق مشجعين من جنسيات مختلفة".

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وشدد "لكن كان هناك طريق مخصص لالتقاط الصور مع اللاعبين دون أي مشاكل وبشكل منظم".

وأضاف "أعتقد يجب أن نكون أكثر احترافية في المستقبل ويتم عمل بعض الأمور لكي يتم تنظيم علاقة اللاعبين بالجماهير من خلال التوقيعات التذكارية والصور بشكل منظم دون أن يتضرر أحد".

واستمر "المعسكر كان مميز للغاية وكان هناك نظام وضعه إيهاب لهيطة، بعض أعضاء اتحاد الكرة اشتكوا من صعوبة التواجد بالفندق، كل الأمور كانت جيدة لكن فجأة ظهرت أزمة وردة".

وصرح "الفيديو الذي نٌشر لعمرو وردة قديم وليس أثناء المعسكر، شعرت وأن هناك من يريد احداث أزمة بالمعسكر، لا أعلم سر توقيت نشره، زملائه بلا استثناء تعاطفوا معه".

واختتم تصريحاته قائلا "بعض اللاعبين تحدثوا مع أبوريدة من أجل حل الأزمة، لو تم معالجة الأمر بطريقة مختلفة لكان حدث انتقادات أيضا".