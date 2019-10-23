أحمد ناجي: الشناوي هو الأفضل حاليا.. والفوارق بسيطة بين كوبر وأجيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، على عدم وجود فوارق كبيرة بين الثنائي الأرجنتيني هيكتور كوبر والمكسيكي خافيير أجيري.

وعمل ناجي مع كوبر أثناء تواجده قبل التأهل لأمم أفريقيا 2017 بالجابون بجانب احتلال الوصافة بالبطولة الأفريقية والتأهل لكأس العالم 2018 بروسيا، وتواجد مع أجيري قبل وأثناء بطولة أمم أفريقيا 2019 بمصر.

وقال ناجي في تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار" "محمد الشناوي هو الأفضل في مصر حاليا".

وتابع "هو حارس مميز وتطور بشكل كبير ويمتلك عقلية احترافية رائعة ويلتزم بالتعليمات".

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وواصل "لا يفرق معي الحديث عن أنني تسببت في إصابة جنش بالمعسكر الأخير، على مدار تاريخي الطويل، لم يحدث هذا الأمر ولا ألتفت لتلك الأمور".

وصرح "لا يوجد فارق كبير بين كوبر وأجيري، الأمر يتعلق فقط ببعض التكليفات والواجبات داخل الملعب، كوبر كان ذكي جدا في التعامل مع المنتخب".

واستمر "اجيري طريقته كانت أكثر تحررا فيما يخص الواجبات الهجومية، كان يريد أن يفوز ببطولة أمم أفريقيا بكل تأكيد بسب وجودها في مصر".

وشدد "أجيري كان ينوي اعداد جيل جديد من اللاعبين والاستعانة بلاعبين مثل مصطفى محمد ورمضان صبحي ومحمد هاني، أبوريده أبلغه بأنه لا يهتم بالبطولة الأفريقية عندما كانت في الكاميرون، لكن الأهداف تغيرت بعدما نظمتها مصر".

واختتم "هاني رمزي مدرب قدير وشخصية محترمة وأحبه، لكن أعتقد لم يكن موفقا في تصريحاته بعد الإقالة، تلك الأمور يجب أن تخرج بعيدا عن الجهاز الذي عمل سويا في تلك المرحلة، نحن جميعا كنا في مركب واحد".