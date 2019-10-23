مرتضى منصور يعلق على تأجيل الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه يتفهم قرار الأمن بتأجيل الدوري إلى ما بعد نهاية كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، مشيرًا إلى أنه أكد أن الفريق الأبيض لن يتضرر بشأن تلك الأزمة.
وقال مرتضى، في تصريحات لقناة "الحدث اليوم" صباح اليوم الأربعاء: "بعدما انتشرت شائعات بتأجيل القمة إلى يوم 28 أكتوبر الجاري، قلت أن الزمالك لن يتضرر بشأت تلك الأزمة".
وأضاف: "لسنا طرفا في الأزمة وأغلقت تلك الصفحة أمس، والأهلي لم يرد على بيان اتحاد الكرة وأغلق الصفحة أيضا".
وأتم قائلا: "عندما يقول الأمن كلمته يجب أحترمها سواء كان ذلك القرار لصالحي أو غير ذلك".
يذكر أن اتحاد الكرة أعلن في بيان رسمي -بناءً على خطاب من وزارة الشباب والرياضة- أنه تقرر تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس والأسبوع السادس إلى ما بعد انتهاء البطولة الأولمبية في نوفمبر.
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