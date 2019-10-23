شوط أول سلبي.. فى مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بالأرجنتين

انتهى الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمع بين عملاقي الكرة الارجنتينية بوكا جونيورز وريفر بليت على ملعب "لابوموبونيرا" في إياب الدور نصف النهائي لكأس ليبرتادوريس بالتعادل السلبي.



وقرر الحكم تأجيل إنطلاق المباراة لمدة 15 دقيقة لإزالة قصاصات الورق التي ألقتها الجماهير بأرضية الملعب خلال تنفيذها لـ"دخلة" المباراة، قبل أن يطلق صافرة البداية.

وألغى حكم المباراة هدفاً لفريق بوكا

جونيورز في الدقيقة 21 جاء عن طريق إدواردو سالفيو، بسبب لمسة يد على إيمانويل ماس الذي لمس الكرة بيده قبل أن تصل إلى سالفيو أمام المرمى.

وجاء تشكيل بوكا جونيورز كالتالي: إستيبان أندرادا، جوليو بوفاريني، ليساندرو لوبيز، كارلوس إيزكويدروز، إيمانويل ماس، إيفان ماركوني، أوجستين ألميندرا، إدواردو سالفيو،

كارلوس تيفيز، أليكسيس ماك، ورامون أبيلا.

في حين جاء تشكيل ريفر بليت: فرانكو أرماني، ميلتون كاسكو، خافيير بينولا، لوكاس مارتينيز، جونزالو مونتيل، إنزو بيريز، نيكولاس دي لا كروز، إيزيكيل بالاسيوس، إجناسيو فيرنانديز، ماتياس سواريز، ورافائيل سانتوس بوري.

ويحتاج بوكا جونيورز لريمونتادا تاريخية وذلك بتحقيق الفوز بثلاثية نظيفة من أجل التأهل لنهائى كأس ليبرتادوريس، بعدما نجح ريفر بليت فى حسم نتيجة مباراة الذهاب أمام بوكا جونيورز لصالحه، بنتيجة (2-0) فى اللقاء الذى جمعهما على ملعب "المونيمونتال".