لقطة اليوم | تأخر انطلاقة مباراة البوكا وريفربليت بعد غرق ملعب لابوموبونيرا!

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تسببت جماهير نادي بوكا جونيورز في غرق ملعب لابوموبونيرا بالأوراق البيضاء احتفالاً بنزول لاعبي فريقهم إلى أرض الملعب لمواجهة ريفربليت في مباراة إياب نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس، وهو اللقاء الذي أقيم صباح اليوم الاربعاء بتوقيت الشرق الأوسط، ومساء الثلاثاء بتوقيت الأرجنتين.
وتأخرت انطلاقة المباراة عن موعدها المُحدد (22:30 بالتوقيت المحلي) إلى الساعة 22:46، بعدما طلب حكم المباراة، البرازيلي سامبايو، إزاحة الأوراق البيضاء التي غطت أرض الملعب.
وبرر حكم المباراة موقفه بأن وجود الأوراق سيعيق من رؤية اللاعبين للكرة بشكل صحيح أثناء سير اللعب، وسيفسد الأجواء، وسيعيق رؤيته هو شخصيًا، ولهذا أمر بأهمية إزاحة أكبر كم ممكن من الأوراق البيضاء قبل اطلاق صافرة البداية.
العاملون في ملعب لابوموبونيرا استخدموا مضخات هوائية لإزاحة الأوراق البيضاء من على أرض الملعب لمدة وصلت إلى 16 دقيقة دفعة واحدة، وهو الأمر الذي أثر بالسلب على سخونة الدقائق الأولى من اللقاء المنتظر منذ يوم الأول من أكتوبر عندما فاز ريفربليت 2/صفر في مباراة الذهاب على ملعب المونمنتال.
نترككم مع صور غرق ملعب لابوموبونيرا في الورق الأبيض
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