يحل ريفر بليت ضيفًا على بوكا جونيورز في إياب نصف نهائي كأس الليبرتادوريس 2019، صباح اليوم الاربعاء، واضعًا الحفاظ على عذرية شباكه على رأس أولوياته لضمان التأهل إلى النهائي الحلم، بعد تحقيقه للفوز بهدفين دون رد في مباراة الذهاب على ملعب المونيمونتال يوم الأول من أكتوبر الجاري.
تنطلق المباراة في تمام الساعة 22:30 بتوقيت الأرجنتين، يوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019، في تمام الساعة 3:30 صباحًا بتوقيت السعودية، و2:30 بتوقيت القاهرة اليوم الاربعاء.
ويسعى نادي بوكا جونيورز لتحقيق ريمونتادا تاريخيه متسلحًا بجمهوره الذي ملأ ملعب لابوموبونيرا منذ ساعات قبل انطلاق اللقاء.
تشكيلة بوكا جونيورز: أندرادا – ماس – إزكويردوز – لوبيز – بوفاريني – ألميندرا – ماركوني – ماك أليستر – تيفيز – سالفيو – أبيلا.
تشكيلة ريفر بليت: آرامني – كاسكو – بينولا – مارتينيز كوارتا – مونتيل – بيريز – دي لا كروز آركوسا – بالاسيوس – فيرنانديز – بوري – سواريز.
وتأخرت المباراة عن ضربة البداية لأكثر من 10 دقائق بسبب تراكم الأوراق الاحتفالية الملقاه على أرض الملعب من قبل جماهير بوكا جونيورز لحظة دخول اللاعبين إلى الملعب.
تفاصيل أكثر بعد قليل..
كانت هذه تفاصيل خبر نتيجة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت في إياب نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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