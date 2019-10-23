رياضة | سانشو يثير أزمة في بروسيا دورتموند

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سانشو يثير أزمة في بروسيا دورتموند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن جادون سانشو أثار موقفاً غامضاً مع فريقه بروسيا دورتموند الألماني عقب استبعاده من قائمة فريقه المستدعاة لمواجهة بوروسيا مونشنجلادباج في الدوري الألماني بالإضافة إلى تغريمه من قبل المدرب لوسيان فافر إثر عودته متأخراً من المشاركة الدولية مع منتخب بلاده الانجليزي.

وقال مايكل زورك المدير الرياضي لدورتموند في تصريحات نقلتها صحيفة Ruhr Nachrichten الألمانية :"بين الحين والآخر يحرص بروسيا دورتموند على اختبار الحدود التي رسمها للاعبيه مع توضيحها بالطرق المختلفة، واحدة من بين هذه الطريق التي نقوم باتباعها هي العقوبات، بالتأكيد لم يكن هذا القرار سهلاً بالنسبة لنا".

وأشارت الصحيفة الألمانية في وقت سابق إلى أن ريال مدريد يراقب سانشو البالغ من العمر 19 عاماً وسط اهتمام من عدة أندية أوروبية أخرى يتقدمها الغريم التقليدي برشلونة فيما تقدر صفقة اللاعب بنحو 100 مليون يورو خاصة مع ظهوره بشكل لافت هذا الموسم بإحرازه أربعة أهداف وساهم في صنع 7 أهداف أخرى.

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وكانت إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي دخلت في الفترة الأخيرة في مفاوضات جادة للتعاقد مع مهاجم قوي خلال الانتقالات الشتوية المقبلة لتعويض رحيل البلجيكي روميلو لوكاكاو لإنتر ميلان الإيطالي في فترة الانتقالات الماضية.

وقالت صحيفة ذا صن البريطانية إن يونايتد بصدد إبرام صفقتين من العيار الثقيل بيناير المقبل لإرضاء طموحات النرويجي سولشاير المدير الفني بعد رحيل مهاجمه بالصيف.

وأشارت الصحيفة أن مانشستر يستعد لتقديم عرض للتعاقد مع الإنجليزي الشاب جادون سانشو لاعب بورسيا دورتموند بالإضافة إلى برونو فيرنانديز لاعب سبورتنج لشبونة.

وأضافت الصحيفة أن النادي مستعد تقديم عرض بـ 100 مليون استرليني إلى إدارة النادي الألماني من أجل التعاقد مع الموهبة الشابة.