رياضة | مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربلايت بث مباشر boca juniors vs river plate تابعوها الآن عبر beIN SPORT

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربلايت بث مباشر boca juniors vs river plate تابعوها الآن عبر beIN SPORT والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جول كورة وكان قد نجح فريق ريفيربليت في تحقيق الفوز على ملعبه المونيمونتال بنتيجة هدفين مقابل لا شيء YALA SHOOOT PLUS وسيطر على أحداث المباراة واضاع الكثير من الفرص بسبب رعونة لاعيبه في إنهاء الهجمات COOL KOORA، ويسعى ريفيربليت لتحقيق لقب كأس ليبرتادوريس للموسم الثاني على التوالي، حيث كان قد حققه في الموسم الماضي على حساب فريق بوكا جونيورز في المباراة النهائية KOORA LIVE.

كورة لايف KORALIVE، فرص بوكا جونيورز في التأهل للمباراة النهائية

بعد خسارة بوكا جونيورز بثنائية في مباراة الذهاب على ملعب "المونيمونتال" معقل الريفر، أصبح مطالبًا بتحقيق الفوز، بثلاثة أهداف دون رد لضمان بطاقة العبور إلى المباارة النهائية، أو الفوز بهدفين دون مقابل واللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيح لحسم التأهل.

رابط مشاهدة مباراة بوكا جونيورز ضد ريفربليت كورة ستار KORA STAR، حيث يعول ريفيربليت على خدمات مهاجمه رفائيل سانتوس، والذي نجح في هز شباك البوكا في مباراة الذهاب.

ويقدم لكم "الخليج 365 الرياضي" خدمة البث المباشر للمباراة النارية المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوكا جونيورز ضد ريفر بليت، للاستمتاع بمشاهدتها في صباح يوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر الجاري، كورة جول KORAGoal.

كورة أون KORA ONLINE بث مباشر عقدة تاريخية

Advertisements

يعاني بوكا جونيورز من عققدة أمام غريمه التقليدي ريفربليت، حيث عجز البوكا في تحقيق أي فوز على الأخير في أخر 7 مواجهات جمعت بينهما في مختلف البطولات المحلية

كورة أون KORA ONLINE بث مباشر، حيث فاجئ مارسيلو جاياردو الجميع بتصريحاته في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، بأنه سيدفع بنفس التشكيل الأساسي الذي بدأ به لقاء الذهاب.

يلا شوت لايف YallaShoot LIVE بث مباشر، وبعد تصريحات جاياردو المثيرة، أصبح التشكيل المتوقع لنادي ريفيربليت كالتالي:

في حراسة المرمى: فرانكي أرماني.

في خط الدفاع: مونتيل - كوارتا - بينولا - كاسكو.

في خط الوسط: إنزو بيريز – لا كروز - بالاسيوس – فرنانديز - ماتياس سواريز.

في خط الهجوم: رفاييل سانتوس بوري.