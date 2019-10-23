رياضة | تعليق ناري من مرتضي منصور على بيان الجبلاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من مرتضي منصور على بيان الجبلاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، علي بيان إتحاد الكرة المصري الصادر اليوم، والذي أعلن خلاله تأجيل مواجهات الدوري المصري، إلي ما بعد نهاية أمم إفريقيا للناشئين.

وصرح رئيس الزمالك عبر فضائية الحدث اليوم: "واجهنا أزمتي الأهلي وفريق جينيراسيون فوت السنغالي، وكنت أضحك بسببهما لأنهما بلا داعي".

وواصل منصور : "نحن لسنا طرف ولن نكون طرف، الزمالك لم يتعرض لأي ضرر، وردي سيكون في كلمتين، عندما يقول الأمن كلمته يجب ان نحترمها، الاهلي لم يرد على بيان اتحاد الكرة وأغلق الصفحة ونحن أغلقناها أمس".

وعاد رئيس الزمالك للحديث عن محمود عبدالمنعم كهربا وإنتقاله للنادي الأهلي: "قبل القمة قالوا له ستحصل على ما تريد، وهو لا يعلم أن معظم لاعبي الفريق لم يحصلوا على مستحقاتهم حتى الأن، هذا اللاعب اعتدى على كريستيان جروس بالضرب قبل ذلك واخفينا الأمر".

وأتم منصور حديثه : "أعلنت قبل ذلك عن نيتي في تعديل عقد كهربا، ولكن حجمك أن تحصل على 50 ألف دولار في البرتغال، انت قضيت على نفسك بغرورك".

نص بيان إتحاد الكرة :