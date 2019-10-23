رياضة | خالد الغندور: أقسم بالله "مرتضي" ليس له علاقة بتأجيل القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد الغندور: أقسم بالله "مرتضي" ليس له علاقة بتأجيل القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق، خالد الغندور، أن الأهلى لم يتمكن من تنفيذ كلامه بشأن عدم استكمال الدورى قبل مواجهه الزمالك.
وصرح الغندور عبر فضائية الحدث اليوم، أن الأهلى سيلاقى كل فرق الدورى قبل مواجهه الزمالك، وهو عكس بيانه السابق.
وشدد نجم الزمالك الأسبق، علي أن الأهلى والزمالك لم يخسرا من قرارات اتحاد الكرة الأخيرة حول تأجيل القمة وتغيير مواعيد مبارايات الدوري.
وأقسم الغندور على الهواء، أن مرتضى منصور رئيس الزمالك ليس له صلة بتأجيل لقاء القمة، وأن الأمر كله بيد الأمن.
وكان اتحاد الكرة قد قرر اليوم تأجيل مباريات الدورى الى ما بعد أمم أفريقيا تحت 23 سنة، كما قرر أن تكون مباراة القمة بين الزمالك والأهلى عقب نهاية الدور الأول
موعد مواجهة الأهلي والزمالك المقبلة
أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن الموعد المشار اليه في البيان الصادر مساء اليوم بخصوص مباراة القمة المؤجلة بين الأهلي والزمالك هو "موعد مؤقت" ، وأن الموعد النهائي لم يتحدد بعد ، وهو ما يتوقف على الجهود التي تقوم بها الجهات الأمنية لإختيار الموعد المناسب وفقا لرؤيتها التي تتوافق مع المصلحة العامة للوطن، ومع ما يتناسب مع ظروف المباراة التي تترقبها الجماهير المصرية ، ونظرًا لما تمثله من أهمية وحساسية داخل الشارع الرياضي بشكل عام.
وأوضح المصدر، إن الساعات الماضية شهدت الإتفاق مع النادي الاهلي ونادي الزمالك وبمباركة من جانب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أن يكون معيار الرؤية الأمنية هو الفيصل الوحيد في إختيار الموعد المناسب ، وهو ما وافق عليه الجميع إعلاًء للمصلحة العامة ومن أجل إعادة الإستقرار الى المسابقة بعد قرارات التأجيل الأخيرة.
وشدد المصدر على إن الموعد النهائي لمباراة القمة سوف يتم تحديده بعد دراسة وافية من جانب الجهات الأمنية لكافة الأوضاع، في ظل تقدير جميع الأطراف لدورها في تأمين المباريات استمرار المسابقة ، لافتا الى إن النادي الأهلي أبدى موافقته على اسناد موعد المباراة الى الرؤية الأمنية بعد الجلسة التي عقدها وزير الشباب والرياضة مع مسئولي النادي خلال الساعات الماضية والتي بناء عليها تم التأكيد على عدم خوض الفريق لمباراته أمام الجونة.