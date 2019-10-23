رياضة | التشكيلة الأساسية لمباراة بوكا جونيورز وريفربليت في كأس ليبرتادوريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيلة الأساسية لمباراة بوكا جونيورز وريفربليت في كأس ليبرتادوريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق ريفيربليت مع فريق بوكا جونيورز يوم الأربعاء 23 اكتوبر في الساعة الثانية والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة، وذلك في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات إياب دور النصف نهائي من كأس ليبرتادوريس.

التشكيل الأساسي لريفيربليت في مواجهة بوكا جونيورز :-

وأستقر ‏مارسيلو غاياردو على التشكيل الذي سيبدأ به مباراة بوكا جونيورز، حيث أعلن المدرب عن عدم وجود تغيرات على التشكيلة الأساسية التي خاضت مباراة الذهاب بين الفريقين، وتأتي التشكيلة الأساسية كالتالي :-

ارماني - مونتيل - مارتينيز كوارتا - بينولا - كاسكو - اينزو بيريز - بالاسيوس - ناتشو فيرنانديز - دي لاكروز - سواريز - بوري.

ويسعى ريفيربليت لتحقيق لقب كأس ليبرتادوريس للموسم الثاني على التوالي، حيث كان قد حققه في الموسم الماضي على حساب فريق بوكا جونيورز في المباراة النهائية.

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التشكيل الأساسي لبوكا جونيورز في مباراة ريفيربليت :-

واستقر أيضا جوستافو ألفارو مدرب بوكا جونيورز على التشكيلة التي ستخوض مباراته أمام فريق ريفيربليت في نصف نهائي كأس ليبرتادوريس، وجاءت التشكيلة الأساسية للفريق كالتالي :-

اندرادا - ازكيردوز - لوبيز - ماس - بوفاريني - سالفيو - ماركوني - ألميندرا - ماك اليستير - كارلوس تيفيز - ابيلا.

وكان قد نجح فريق ريفيربليت في تحقيق الفوز على ملعبه المونيمونتال بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، وسيطر على أحداث المباراة واضاع الكثير من الفرص بسبب رعونة لاعيبه في إنهاء الهجمات.

وعلى الجانب الآخر يضرب فريق جريميرو مباراة كبيرة مع فريق فلامنجو في ديربي برازيلي بين الناديين، وسيكون نهائي البطولة هذة السنة بين فريقين ارجنتيني وفريق برازيلي.