رياضة | موعد مباراة ليفربول وجينك اليوم 23/10/2019 في دوري أبطال أوروبا.. محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول وجينك اليوم 23/10/2019 في دوري أبطال أوروبا.. محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي ليفربول الإنجليزي لمواجهة نظيره نادي جينك البلجيكي اليوم الأربعاء 23 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول وجينك وملعب اللقاء

وستلعب مباراة ليفربول وجينك اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مصر والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب لومينوس أرينا.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وجينك بدوري أبطال أوروبا

وستذاع مباراة ليفربول وجينك اليوم على قناة "BEIN SPORTS HD2" بتعليق عصام الشوالي.

تشكيل ليفربول المتوقع

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ومن المتوقع أن يدخل نادي ليفربول مباراة جينك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : أليسون بيكر.

خط الدفاع : ترينت أليكسندر أرنولد ، جويل ماتيب ، فيرجيل فان دايك ، أندرو روبرتسون.

خط الوسط : جيمس ميلنر ، فابينيو ، جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم : محمد صلاح ، روبرتو فيرمينو و ساديو ماني.

ترتيب الفريقين بدوري أبطال أوروبا

ويتواجد نادي ليفربول في المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط بينما يتواجد نادي جينك في المركز الرابع برصيد نقطة وحيده.