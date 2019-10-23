اونلاين | «كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ريفر بلايت وبوكا جونيورز بث مباشر رابط يوتيوب KORA GOAL متعدد 7SRY كورة لايف Super Clasico

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يلا شوت لايف YallaShoot LIVE بث مباشر لمباراة بوكا جونيورز ضد ريفر بليت، عندما يلتقي نادي بوكا جونيورز مع منافسه اللدود ريفربليت، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الليبرتادوريس، على ملعب "لابوموبونيرا".

كول كورة COOLKORA، حيث حقق ريفربليت فوزًا ثمينًا على ضيفه بوكا جونيورز بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن إطار ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الليبرتادوريس، بهدفي رفائيل سانتوس بوري من ركلة جزاء، وايغناسيو فرنانديز في الدقيقتين 8، و70 من زمن المباراة.

كورة لايف KORALIVE، فرص بوكا جونيورز في التأهل للمباراة النهائية

بعد خسارة بوكا جونيورز بثنائية في مباراة الذهاب على ملعب "المونيمونتال" معقل الريفر، أصبح مطالبًا بتحقيق الفوز، بثلاثة أهداف دون رد لضمان بطاقة العبور إلى المباارة النهائية، أو الفوز بهدفين دون مقابل واللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيح لحسم التأهل.

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رابط مشاهدة مباراة بوكا جونيورز ضد ريفربليت كورة ستار KORA STAR، حيث يعول ريفيربليت على خدمات مهاجمه رفائيل سانتوس، والذي نجح في هز شباك البوكا في مباراة الذهاب.

ويقدم لكم "الخليج 365 الرياضي" خدمة البث المباشر للمباراة النارية المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوكا جونيورز ضد ريفر بليت، للاستمتاع بمشاهدتها في صباح يوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر الجاري، كورة جول KORAGoal.

كورة أون KORA ONLINE بث مباشر عقدة تاريخية

يعاني بوكا جونيورز من عققدة أمام غريمه التقليدي ريفربليت، حيث عجز البوكا في تحقيق أي فوز على الأخير في أخر 7 مواجهات جمعت بينهما في مختلف البطولات المحلية والقارية، بواقع الخسارة في 6 مباريات، والتعادل في لقاء وحيد.