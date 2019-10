اونلاين | يلا شووت NOW مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش البوكا والريفر NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شووت NOW مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش البوكا والريفر NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا لايف تابع البث المباشر لمباراة فريق بوكا جونيورز نظيره وغريمه التقليدي فريق ريفيربليت يوم الأربعاء 23 اكتوبر YALA KOORA ضمن منافسات إياب دور النصف من بطولة كأس ليبرتادوريس، حيث يسعى الفريقين للتأهل إلى الدور النهائي من البطولة القارية KOORA ONLINE. كورة ستار وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات كاس ليبرتادوريس على قنواتها الحصرية عبر قمري النايل سات والعرب سات GOAL KOORA حيث ستقام المباراة بين فريق بوكا جونيورز وريفربليت على قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD. جول كورة وكان قد نجح فريق ريفيربليت في تحقيق الفوز على ملعبه المونيمونتال بنتيجة هدفين مقابل لا شيء YALA SHOOOT PLUS وسيطر على أحداث المباراة واضاع الكثير من الفرص بسبب رعونة لاعيبه في إنهاء الهجمات COOL KOORA، ويسعى ريفيربليت لتحقيق لقب كأس ليبرتادوريس للموسم الثاني على التوالي، حيث كان قد حققه في الموسم الماضي على حساب فريق بوكا جونيورز في المباراة النهائية KOORA LIVE. كورة لايف وسوف تقام المباراة بين فريق بوكا جونيورز وريفربليت في الساعة الثانية والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الثالثة والنصف صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، BEIN MATSH وسوف تقام المباراة في الساعة الرابعة والنصف صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الواحدة والنصف صباحاً بتوقيت دولة المغرب KOORA STAR.

